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Bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla bonzai içtiği öne sürülen genç kız, üst geçitten atlamak isterken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

12:2926 Haziran 2017
Gündem
Bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi
Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla bonzai içtiği öne sürülen genç kız, üst geçitten atlamak isterken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah erken saatlerinde İpekyolu Mahallesi´ndeki üst geçitte meydana geldi. Adı öğrenilemeyen genç bir kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullandı. Genç kız, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçide çıkıp atlamak istedi. Kendisini boşluktan sarkıtan genç kızı görenler, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Çevrede korkulu anların yaşandığı üst geçitteki kendini boşluğa sarkıtan kız, vatandaşlar tarafından kurtarılıp indirildi. Uyuşturucunun etkisinde olan kız, yine çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. (DHA)

Son güncelleme: 12:3026.06.2017
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