Borçlarını ödeyemedi, canına kıydı!

Adana’da borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren bir kişi işyerinde kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi Keresteciler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapı şirketi bulunan Fikret K. bir süredir borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdi.

Daha sonra Fikret K., ofisinde bulunan av tüfeğiyle göğüsüne ateş etti. Silah sesini duyan çalışanları Fikret K.'nin odasına girerken cansız bedeniyle karşılaştılar. İş yeri çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fikret K.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Fikret K.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA