Boşandığı eşine ve kızına kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir şahıs, boşandığı eşine ve kadının yeni evliliğinden olan 3 yaşındaki kızına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti, annesi ve sokakta bulunan bir çocuk da yaralandı.

Gaziantep'te bir şahıs, boşandığı eşine ve kadının yeni evliliğinden olan 3 yaşındaki kızına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti, annesi ve sokakta bulunan bir çocuk da yaralandı.

Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi Özgürlük Mahallesi 82 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre eski kocası İ.Ç. ile karşılaşan Elif Yürek (23) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yanında getirdiği tabancayı çıkaran şahıs, anne Elif Yürek ve yeni evliliğinden olan 3 yaşındaki kızı Mina’ya ateş etti. Olayda ağır yaralanan anne, kızı ve o an sokakta bulunan Burak Demir (5) ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Mina Yürek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Burak Demir’in (5) hayati tehlikesi bulunmazken anne Elif Yürek’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Minik Mina’nın emziği ve beresi sokakta kaldı

Öte yandan anne ve kızına kurşun yağdıran ve eski koca İ.Ç. olduğu iddia edilen şahıs kayıplara karışırken, minik Mina’nın emziği ve beresi annesinin ise ayakkabıları ise olayın yaşandığı yerde kaldığı görüldü. Kaçan şahsın yaralanması için çalışma başlatıldı.

İHA