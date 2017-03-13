Boşanma davası açan eşine tecavüzden 39 yıl hapsi istendi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle tehdit edip zorla cinsel ilişkiye girdiği ve çıplak fotoğraflarını çektiği suçlamasıyla yargılanan 38 yaşındaki C.Y. hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Manavgat’ta elektrik ustası C.Y. iddiaya göre geçen yıl Temmuz ayında, boşanma aşamasında olduğu eşi 30 yaşındaki B.Y.Y.’yi tüfekle tehdit ederek zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.Y. hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık C.Y., mağdur B.Y.Y., tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

‘RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK’

Duruşmada ifadesi alınan sanık C.Y., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurenin boşanma davası süren eşi olduğunu, olay günü buluşarak kendi evine gittiklerini belirten C.Y., “Olay günü eşim bana geldi, zaten bana ulaşmaya çalışıyordu. Kendisine silah doğrultmadım, tehdit etmedim. Evimde silah yoktur. Kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Kendisinin istemesiyle fotoğraflarını çektim. Daha önce de böyle istekleri oluyordu” dedi.

‘BERAAT EDECEĞİM, AKLANACAĞIM’

Mağdurenin kendisinin ilk evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunan A.B. ile birlikte yaşadığını iddia eden C.Y., “İlk eşimden olan 3 kızım var. Bu kızlarımdan birisi A.B. tarafından cinsel istismara uğradı. Bu konudaki dava 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. B.Y.Y. şimdi bu kişiyle birlikte yaşıyor” diye konuştu. C.Y., daha önce 3 defa boşanma davası açtıklarını, en son davanın 14 Mart’ta görüleceğini anlattı. Mahkeme başkanının, “Dava sonunda ceza alırsan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ister misin?” sorusuna C.Y., “Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat edeceğimi, aklanacağımı düşünüyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul etmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

‘3 DEFA BOŞANMA DAVASI AÇTIM’

Duruşmada söz alan mağdure B.Y.Y. ise yaşananları ağlayarak anlattı. Sanıkla 3 yıl önce evlendiklerini, evli kaldıkları süre zarfında kendisine kötü davrandığı ve darp ettiği için 3 defa boşanma davası açtığını aktaran B.Y.Y, tehditlerinden dolayı davalarından vazgeçmek zorunda kaldığını, son açtığı boşanma davasından sonra evi terk ederek bir arkadaşında kaldığını söyledi.

‘HER YERDE SENİ ARIYORDUM’

Olay günü Demokrasi Bulvarı’nda yürürken, sanığın bir anda koluna girdiğini ve “Bugün Allah dualarımızı kabul etti. Her yerde seni arıyordum” dediğini söyleyen B.Y.Y., “Kendisiyle yarım saat görüşmek zorunda olduğunu, dava nedeniyle bazı dosyaları imzalamam gerektiğini, ondan sonra beni bırakacağını söyledi. Bu arada sanık yanıma geldiği için cep telefonumu kapattım. Daha önce arkadaşlarıma ve aileme ‘Cep telefonum uzun süre kapalı kalırsa sanık beni bulmuştur. Hemen polise başvurun’ diye haber vermiştim. Ticari taksiyle sanığın kaldığı eve gittik” dedi.

‘BOŞ TÜFEKLE BACAĞIMA SIKTI’

Eve vardıklarında sanığın kızına yönelik cinsel istismar davasıyla ilgili belgeleri okuturken, diğer odaya gidip 2 tüfek getirdiğini kaydeden B.Y.Y., “Kısa tüfeklerdi. İçindeki kurşunları çıkardı. Bacağıma doğrulttu, ‘Sıkayım mı?’ diye sordu. Ben de içinde kurşun kalmadığını bildiğimden ‘sık’ dedim ve sıktı. Bana, ‘Sana zarar vermem ama çevrendekilere zarar veririm’ dedi. Beni artık bırakmayacağını, evden ayrılmama izin vermeyeceğini hatta İzmir’e giderek yeni bir hayat kurmamız gerektiğini söyledi. Bu arada bir arkadaşını çağırdı. Tüfekleri önce çarşafa sardı ardından çuvala koyarak o arkadaşına verdi” diye konuştu.

‘ÖNCE DÖVDÜ SONRA İLİŞKİYE GİRDİ’

Sanığın rakı içmeye başladığını, kendisinin de sarhoş olursa evden daha rahat çıkabileceğini düşündüğünü aktaran B.Y.Y., “Ama içmeye başladığı zaman daha kötü oldu. Beni dövmeye başladı. Kolumda bulunan bir dövmeyi kapatmak için üzerine yeni dövme yaptırmıştım, onu görünce ‘Başka yerlerine de yaptırdın mı?’ deyip, başıma vurarak beni soymaya başladı. Ardından benimle hem normal hem ters olmak üzere ilişkiye girdi. Baygın şekilde yatarken çırılçıplak fotoğraflarımı çekmiş” dedi.

‘BENİ KORUDUKLARI İÇİN KİN BESLİYOR’

Sanığın kendisini darp ettiği zamanlarda sahip çıktığı için ailecek tanıdıkları A.B. ve eşine karşı husumet beslediğini, kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu şeklinde iftira attığını öne süren B.Y.Y., sanığın A.B. ve eşini öldüreceğini söylediğini kaydetti. B.Y.Y., Tarsus’ta yaşayan ablasının kendisine telefonla ulaşamayınca polise şikayette bulunduğunu da aktardı.

Sanık C.Y.’nin evinde akşam yemek ve temizlik işlerinde çalışan N.B. ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili herhangi bir şey görmediğini belirten N.B., hakimin sorusu üzerine daha önce evde hiç silah gördüğünü hatırlamadığını kaydetti.

ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

B.Y.Y.’nin arkadaşı Ç.K. de tanık olarak dinlendi. Mağdurenin sanıkla evli olduğu ve birlikte yaşadıkları dönemde sık sık şiddet gördüğünü kendisine söylediğini belirten Ç.K., olay günü B.Y.Y.’yi cep telefonundan aradığını ancak kapalı olduğunu, bir süre bekleyip yine aradığını yine kapalı olması üzerine annesini arayarak hemen karakola gitmesi gerektiğini, B.Y.Y’ye ulaşamadığını, sanığın onu bulmuş olabileceğini söylediğini anlattı. Karakoldayken B.Y.Y.’nin kendilerine ulaştığını ve başından geçenleri anlattığını belirten Ç.K. ardından şikayetçi olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Davayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise şüphelinin cep telefonunda çıkan görüntülerin bilirkişi incelemesine yer verildi. Bilirkişi raporunda ’10 adet fotoğrafta, müştekinin gözlerinin kapalı olduğu, vücut hareketleri ve kafa hareketlerinin olmadığı, yüz ifadesinin aynı olduğu, vücut hareketlerinin ise donuk olduğu dolayısıyla fotoğraf çekimi sırasında müştekinin kendinde olmayabileceğinin’ değerlendirildiği belirtildi. İddianamede her ne kadar şüphelinin suçlamaları kabul etmese de savunmasının dosya kapsamı ile çeliştiği belirtilerek, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması istendi.

DHA