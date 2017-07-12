Boynu kesilmiş caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, şarkıcı Bora Gencer tarafından denizde boynu kesilerek telef olmuş caretta careta bulundu. Nesli tükenmekte olan türler orasında olan deniz kaplumbağasının boynu insan eliyle kesilmiş olabileceği gibi, sürat teknesinin pervanesi ya da takıldığı misina tarafından da kesilmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Marmaris’teki bir bistro-bar ve restoranda sahne alan pop müzik şarkıcısı Bora Gencer, bugün saat 16.00 sıralarında Datça’nın Palamütbükü Mevkii’ndeki bir yakınına ziyarete gitmek üzere yola çıktı. Datça’ya 15 kilometre mesafedeki Karaincir Mevkii’nde mola veren Gencer, serinlemek için girdiği denizde, kıyıdan 20 metre kadar açıkta, boynu kopma noktasına kadar kesilerek telef olmuş bir caretta caretta buldu.

Gencer, 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasını suda sürükleyerek, kıyıya kadar getirdi. Yakındaki bir otelin görevlilerinin de yardımıyla Gencer, deniz kaplumbağasını karaya çıkardı. Hayvanın ölmüş olduğunu görünce üzüldüğünü belirten Gencer, durumu Muğla’nın Ortaca İlçesi İztuzu Sahili’ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) bildirdi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kendisine cep telefonundan gönderilen fotoğraflardan telef olan caretta carettanın boynunun insan eliyle kesilmiş olma ihtimali olduğunu belirtip, “Ancak, sürat teknelerinin pervanesi takılıpta, boynu kesilmiş olabilir. Daha önce misinaya dolanıp, kurtulmak isterken boyun ve bacağı kesilen bir caretta caretta da bulunmuştu. Buna benzer bir durum da yaşanmış olabilir. Caretta caretta merkezimize getirildiğinde yapacağımız incelemede net bir sonuca varacağımızı düşünüyorum” dedi.

DHA