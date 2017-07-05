Bozdağ açıkladı! Adil Öksüz nerede?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Şu anda Adil Öksüz'ün nerede olduğunu kesin olarak bilen biri yok. Türkiye'nin neresinde onu bilen yok. Kesin şurada deme imkanı yok. Herkes bir yorum yapıyor" dedi.

Bir özel televizyon kanalında katıldığı canlı yayın proğramında gündeme dair soruları cevaplayan Bekir Bozdağ, Adil Öksüz ile ilgili şunları söyledi;

“Şu anda Adil Öksüz’ün nerede olduğunu kesin olarak bilen biri yok. Türkiye’nin neresinde onu bilen yok. Kesin şurada deme imkanı yok. Herkes bir yorum yapıyor. Devletin elinde de bir bilgi yok. Olsa hemen derdest edip yargıya teslim ederiz. Adil Öksüz’ün bütün bilgileri sunuldu. Bütün devlet arıyor. Herkes arıyor. Herkes, bulunması için üzerine düşeni yapıyor. Birileri tarafından saklanma ihtimali var. Harekete geçmesi halinde yakalanır. Birileri saklıyor. Yurtdışına çıkmış olabilir. Üçüncü ihtimal öldürülmüş olabilir. Bu üç ihtimal dışında bir ihtimal gözükmüyor. Serbest bırakılması ile ilgili iddianame hazırlandı. İhmali ve kastı olan kim varsa ortaya çıkarılması için üzerine gidiyoruz. En çok biz istiyoruz. Bunun hesabını soralım ve bütün bunların hespisini ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Hepsi bunun hesabını verecek” ifadelerini kullandı