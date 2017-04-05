Bu anayasa değişikliği cumhuriyetin sonu olur

Avukat Nazan Moroğlu, “Anayasa değişikliği görünüşte 18 madde ama aslında anayasanın 27 maddesi yürürlükten kaldırılıyor. ‘Evet’ çıkarsa, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ hükmü boş olacak” dedi

AKP'yi kadınlar iktidar yaptı, yıllardır da kadınlar iktidarda tutuyor. Ama kadın seçmenle çok yakın ilişkisi olan AKP teşkilatı ilk kez şaşkın… Çünkü AKP seçmeni arasında kadınlar bu referandumda ‘Hayır'a erkeklerden daha yakın… Türkiye'de sayısız kadın buluşması gerçekleştiren ve anayasa değişikliğinin sakıncalarını anlatan İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü, Avukat Nazan Moroğlu ile konuştum. Moroğlu, kadınların kazanılmış haklarını yitirmekten çekindiğini anlattı. Ergenekon davasında yargılanan Moroğlu, “Bu anayasa değişikliği cumhuriyetin sonudur” diyor.

– Daha önce de Anayasa'da değişiklik yapıldı, bu referandumun amacı ne sizce?

2010'da yapılan anayasa değişikliği çok tartışılmıştı. O değişiklik HSYK, Anayasa Mahkemesi ve yargının bugün FETÖ olarak adlandırılan terör örgütüne teslim edilmesine yol açtı. 2010 referandumunda ‘Hayır' denilmiş olsaydı, Türkiye 15 Temmuz'u yaşamazdı. Aslında, OHAL'le yönetilen bir ortamda milleti tercih yapmak zorunda bırakan bu değişikliğe hiç kalkışılmaması gerekirdi. Sistem değişikliği olduğu söyleniyor ama durum net; bu bir rejim değişikliğine yol açacak.

“SEÇİM SANANLAR ÇOK”

– ‘Evet' ve ‘Hayır' kampanyaları birbirinin tam tersi tezleri söylüyor. Neden böyle?

Neden ‘Hayır' denilmesi gerektiğini anlatanlar, doğrudan değişikliğin içeriğini açıklamaya çalışıyor. Demokrasi bitecek uyarısı yapıyorlar. ‘Evet' kampanyası yapanlar ise ‘Hayır' diyecek olanları teröristlere destek vermekle itham ederek başlıyor, ardından demokrasi güçlenecek, terör bitirilecek diyorlar. Ayrıca ‘Evet' çağrısı yapanlar, anayasa değişikliği yerine yapılan yolları, köprüleri anlattığı, iki başlılık kalkacak gibi sözler ettiği için bunu cumhurbaşkanlığı seçimi sananlar çok…

– Dolayısıyla değişikliğin içeriğinden habersiz, sadece Erdoğan'a mı ‘Evet' diyorlar?

Aynen öyle… “Biz cumhurbaşkanını seçmek istiyoruz, ona ‘Evet' diyeceğiz” diyorlar. Anayasa değişikliği görünüşte 18 madde ama aslında anayasanın 27 maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

– Nasıl yani? Neden?

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. Bu nedenle 25 maddede daha değişiklik yapılıyor ama bunları metinde açık görmek mümkün değil. Sadece madde numaraları var. Bu adeta bir ‘torba anayasa' değişikliği.

– ‘Hayır' kampanyası ‘Evet'çilere ulaşabiliyor mu sizce?

Biz, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak sokak sokak, ev ev geziyoruz. ‘Hayır' demenin haklarında hayırlı olacağını görüyorlar. Hepsinin demek iddialı olur ama içlerinden birçoğunun 16 Nisan'da ‘Hayır' diyeceğini söyleyebilirim.

Kadınlar Atatürk devrimleriyle kazandığı hakları kaybetmek istemiyor

– Anayasa ve değişen maddelere kadınlar da şiddetle karşı çıkıyor. 8 Mart'ta 15 bin kadın sadece kendi hakları için değil ‘Hayır' için de yürüdü. Neden?

Her ne kadar anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemezse de, diğer maddelerinde öyle değişiklikler yapılabilir ki, bu değişiklikte olduğu gibi, “laiklik, demokrasi, hukuk devleti” ilkeleri tamamen içi boşaltılmış hale gelir. Kadınlar Atatürk devrimleriyle kazandıkları haklarını kaybetmek istemiyor. Kadın-erkek eşitliği bir demokrasi meselesidir. Laiklik ilkesi kadın haklarının güvencesidir.

“SANDIKTAN ‘HAYIR' ÇIKACAK”

– ‘Evet' ya da ‘Hayır' çıksa ne olur?

‘Hayır' çıkacağına inanıyorum. ‘Hayır' çıkarsa Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Bakanlar da görevlerinde kalacak, yetkilerini kullanmaya devam edecek. ‘Evet' çıkarsa sadece hukuk açısından baktığımızda bile binlerce yasa, yönetmelik yürürlükten kaldırılacak veya yeniden düzenlenecek, uyum yasaları çıkarılacak, hukukun etkinliği kimbilir ne hale gelecek? ‘Evet' çıkarsa, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlayacak. ‘Evet' çıkarsa Hakimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. Bu anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle ülkenin bölünmesine yol açabilecek taşra ve merkez teşkilatlarını oluşturma yetkisi de veriliyor. ‘Evet' çıkarsa, Anayasamızın 6. maddesindeki “egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu, egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye bırakılamayacağı” hükmü boş söz olacak.

“HEPİMİZİN HUZURA İHTİYACI VAR”

– 17 Nisan sabahını nasıl görüyorsunuz?

17 Nisan'da ‘Hayır'lı bir sabaha uyanacağımıza inanıyorum. ‘Evet' veren de ‘Hayır' veren de bu ülkenin yurttaşları… Hatta bazen aynı ailede farklı tercih yapanlar var. Toplumu ayrıştırmayın. Hepimizin huzura ihtiyacı var. Tek dileğim artık ülkenin, yurttaşların yaşamsal sorunlarına odaklanılması, çözüm üretilmesi. Ülkemizde bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşcesine yaşamamız…