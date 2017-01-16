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Bu anayasa değişikliğinin temel amacı…

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuk olan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder çarpıcı açıklamalar bulunurken, "Bu anayasa değişikliğinin temeli, amacı şu. Sayın Cumhurbaşkanımız başkan olmak istiyor. Etrafına da makyajlı bir takım anayasa değişiklik teklifleriyle, maddeleriyle bunu bir şekilde kurguluyorlar" dedi.
23:0216 Ocak 2017
Gündem
Bu anayasa değişikliğinin temel amacı…
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuk olan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder çarpıcı açıklamalar bulunurken, "Bu anayasa değişikliğinin temeli, amacı şu. Sayın Cumhurbaşkanımız başkan olmak istiyor. Etrafına da makyajlı bir takım anayasa değişiklik teklifleriyle, maddeleriyle bunu bir şekilde kurguluyorlar" dedi.

Ali Rıza Güder yaptığı açıklamada, “15 yıldır ne yapamıyorlar? Bu sistem değişikliğiyle ne olacak? Bu soruyu sormaktan herkes vazgeçsin çünkü bu sorunun bir cevabı yok. Bu anayasa değişikliğinin temeli, amacı şu. Sayın Cumhurbaşkanımız başkan olmak istiyor. Etrafınada makyajlı bir takım anayasa değişiklik teklifleriyle, maddeleriyle bunu bir şekilde kurguluyorlar. Yani sadece, sayın Cumhurbaşkanımızın başkan olmak hevesini gizlemek, perdelemek için konulmuş değişikliklerdir bunlar. Bunun başka bir izahatı yok” dedi.

Son güncelleme: 23:2916.01.2017
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