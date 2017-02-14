Usta Gazeteci-yazar Uğur Dündar, CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray ile birlikte İzmir’in Bergama İlçesi’nde düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Dündar; “Bu anayasa Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktır. Bu tuzağa karşı çıkmak bu ülkenin evlatları için, hangi partiden olursa olsun milli görevdir” dedi. Dündar, "Bu anayasayı AKP değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatta babam bile hazırlamış olsa yine hayır derdim" diye konuştu.

Usta Gazeteci-yazar Uğur Dündar, CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray ile birlikte İzmir’in Bergama İlçesi’nde düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Dündar; “Bu anayasa Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktır. Bu tuzağa karşı çıkmak bu ülkenin evlatları için, hangi partiden olursa olsun milli görevdir” dedi. Dündar, "Bu anayasayı AKP değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatta babam bile hazırlamış olsa yine hayır derdim" diye konuştu.

Anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve referandumun değerlendirildiği toplantı Bergama'da bulunan sivil toplum örgütlerinin, çeşitli derneklerin ve birçok partiye mensup vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Konuşmasının başında söyleşi ile ilgili konuşan Gazeteci- Yazar Uğur Dündar; “Ben ‘hayır' diyen vatandaşlarımızın da, ‘evet' diyen vatandaşlarımızın da çağırdıkları takdirde toplantılarına giderim. Ancak her gittiğim yerdeki yurttaşlarımıza yine aynı şeyleri söylerim. Bunu bir siyaset olarak görmüyorum. Bunu yurtseverlik ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet olarak değerlendiriyorum” dedi.

“HAYIR OYU VERECEKLERE TERÖRİST YAKIŞTIRMASI YAPAMAZSINIZ”

Dündar, Bahreyn ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘hayır' oyu kullanacaklara ilişkin yaptığı açıklamalara değindi. Dündar, “Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ‘Buna hayır oyu verecekler 15 Temmuz'da bizim karşımıza çıkanlardır. Yani bir anlamda darbecilerdir. FETÖ'cülerdir' demeye getirdi. Şahsen ben ‘hayır' diyecek bir yurttaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine asla katılmıyorum. FETÖ'nün en büyük linçlerinden birini yaşamış ve kumpas sürecinin mağdurlarından olan bir gazeteciyim. İşimden oldum. Ergenokoncu diye yaftalandım. Bu süreçte her gün hapse atılması gereken gazeteciler listesinde adım yer aldı. FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianamelerde bir yığın asılsız iftiralar yer aldı. Dolayısıyla ben o sürecin en büyük acılarını yaşamış bir gazeteci olarak, 15 Temmuz gecesi belki de twitter hesabından ilk paylaşımı yapan ve bunun FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu açıklayan ‘Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet' mesajını veren, laik, demokratik parlamenter sistem sevdalısı olarak bunu asla hak etmediğimizi düşünüyorum. Yaşamı bu millete kötülük yapmış insanlarla mücadele ile geçmiş bir kişiye, kim olursanız olun, Cumhurbaşkanı da olsanız ‘hayır' oyu verecek diye ‘terörist' yakıştırması yapamazsınız. O zaman neden ‘evet', ‘hayır' var” dedi.

“BU ANAYASA TÜRKİYE'YE KURULMUŞ BİR TUZAKTIR”

Dündar, “Bu iktidarın yaptığı yanlışları yan yana getirdiğimizde, bu referandum dayatmasının ele avuca gelecek hiç bir yanı olmadığını, sadece bir ‘tek adam' için bütün her şeyin hazırlandığını ve o tek adamın ölümsüzlük hariç her türlü yetki ve güçle donatıldığını, bunun da Türkiye'ye ve o tek adama karşı yapılacak çok büyük bir tuzak olduğunu ifade ediyoruz. Bu güne kadar PKK'nın yanılttığı, FETÖ'nün yanılttığı sayın Cumhurbaşkanı bu yetkilere tek başına sahip olduğunda ya da X kişi bu yetkilere tek başına sahip olduğunda yeniden bir yanılma payı ortaya çıkmıyor mu? O zaman ne olacak? Diyelim ki hastalandı kendisi. Yerine geçen kişi ‘Kripto FETÖ'cü çıkmayacak diye bir güvence mi var? Garanti mi var? Bu anayasa bana göre Türkiye'ye kurulmuş bir tuzaktır. Büyük olasılıkla sayın Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzaktır. Buna karşı durmak. laik, demokratik, parlamenter sisteme, cumhuriyete sahip çıkmak bu ülkenin evlatları için, hangi partiden olursa olsun milli görevdir” diye konuştu.

“REFERANDUM PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR”

Daha sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray; “Demokratik cumhuriyet sayesinde varız. Bizi var eden değerleri savunmak bizim öncelikli görevimizdir. Dünyada kendi isteğiyle çok partili siyasi sisteme geçen tek ülke biziz. 1950 yılında milletin iradesiyle bir seçim yapıldı. İsmet Paşa eşinin elinden tutarak Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Bu muazzam bir demokrasi başarısıdır. Buna benzer çeşitli başarıları tarihte hikâyesini yazan bir ülkenin geriye gitmesi düşünülemez. O nedenle bu referandumda eminim ki anayasa değişikliğine ‘hayır' çıkacaktır” dedi. Çıray referandumun bir parti meselesi olmadığını da vurgulayarak, “Bu referandum cumhuriyet ve demokrasimiz ile ilgili bir meseledir. Ülkemizin geleceğiyle ilgili bir meseledir” dedi.