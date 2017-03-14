Bu balın kilosu 18 bin lira

Artvin'de 1800 metrelik dağı aştıktan sonra 350 metrelik mağaranın içinde 3 yılda bir çıkarılan bal, Antalya'da açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nın gözdesi oldu.

Fuarda açtığı statta bu balın kilosu 5 bin euro’ya satılıyor. Kilosu 18 bin liraya ve gramı 18 liraya gelen bu balı satan Günay Gündüz, şunları söyledi:

“2009 yılında Fransa’da balımızı laboratuvara gönderdik, kalite olarak dünya birincisi çıktı. Kanserin ilacı olduğu iddia ediliyor. Kayanın verdiği mineralden dolayı bal çok değerli. İki kaşık yendiğinde vücuttaki bütün toksinleri atabiliyorsunuz. Bu bal 3 yılda bir dağcılar tarafından 350 metre halat sarkıtılarak mağaranın içinden çıkarılıyor.”

Balın Artvin’de çıkarıldığını anlatan Günay Gündüz, çok az olmasından dolayı yöre halkı tarafından bala ‘peri balı’ adı verildiğini söyledi. Peri balının 2009 yılında Fransa’daki bal borsasında 45 bin euro’ya, 2010 yılında Çin’deki borsada da açık artırmayla 28 bin eoro’ya satıldığını dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

“Bu balı genelde Arap emirlikleri satın alıyor. Katar Emiri, Fas Krallığı, Dubai Emiri bu balı alanlar arasında. Emir ilkinde hastalık için, ikincisinde ise iyileşen kardeşine hediye olarak balı satın aldı. Kanser hastaları daha çok alıyor. 170 gramlık kavanozlarda satıyoruz. 170 gramını 2 bin 500 liradan satıyoruz. Bu gramajdaki balın kanser hücrelerini yok ettiği söyleniyor. Arılar her yıl bal vermiyor. 3 yılda bir 3 ile 7 kilo arasında bal çıkartıyoruz. Bir miktar balı da arılara bırakıyoruz.”

İLK MAĞARA TAHRİP EDİLMİŞ

Balın yerini kimseye açıklamadıklarını dile getiren Günay Gündüz, “Profesyonel ekip balı almaya gidiyor. 1800 metre yükseklikteki bir dağda 350 metrelik mağaranın içinden çıkıyor. İki yerimiz vardı, birini medyaya gösterdik, ertesi gün tahrip edildi. İkinci yeri saklıyoruz. 4.5 kilo balı Antalya getirdik. Antalya’ya ilk defa getirdik” dedi.

DHA