Bu bir ibret, itiraf belgesidir o hakim ve savcı utanacak!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mahkemenin ‘deliller toplanmadı’ gerekçesini başlıktaki gibi eleştirdi ve ekledi: Doğru haberciliği cezalandırıyorlar. Burak Akbay’ın gazetesini ele geçirmeye çalışıyorlar

Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonunda tutuklandı. Avukatlarımızın tutukluluğa yaptığı itiraz geçtiğimiz günlerde bir kez daha reddedildi. Karara gerekçe olarak ise delillerin henüz toplanmadığı gösterildi. SÖZCÜ dün bu kararı manşetine taşıdı. Mahkemenin kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”nde Gökmen ve Mediha'nın tutukluluğuna yapılan itirazın ret gerekçesini şu sözlerle değerlendirdi:

TUTUKSUZ YARGILANMALILAR

– Bu bir ibret, itiraf belgesi. ‘Delil yok ama tutukluyoruz' diyorlar. Ne zaman duruma bakacaklar? Delilleri topladıktan sonra…

– Tutuksuz yargılama esastır. Bu arkadaşlarımız kaçmıyor. Gazetecilik görevlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bu tutuklama ile muhalefetten intikam alınmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu Türkiye'de demokrasiye, adalete zarar veriyor.

EĞER VİCDANI VARSA..

– Yargı eğer gerçekten hukukun üstünlüğüne göre karar verse, Gökmen ve Mediha'nın derhal serbest bırakılması lazım. Delilleri kim toplarsa toplasın, getirsin. Hakim dosyayı açtığında vicdanı varsa, vereceği karar, ‘Burada delil yok kardeşim, serbest bırakıyorum' olur. Ama ‘Serbest bırakmayın' dendiğinde bırakmıyorlar. Geldiğimiz noktada, bu yürüyüşün ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz.

DAVA DOSYASINDA DA VAR

– Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğuyla ilgili haber SÖZCÜ'den önce yerel medyada yer aldı. Darbe girişiminde bulunanların o otelin fotoğraflarını çektiği, keşif yaptığı dava dosyalarında delil olarak var. Amaç SÖZCÜ'yü cezalandırmak, doğru haberi cezalandırmak.

– SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'a yapılan da başlı başına bir felaket. Terör örgütü ile iltisaklı olmakla suçlanıyor. Aklın alacağı şey değil. Büyük bir ihtimalle gazetesine göz diktiler. Çünkü gazete kısa sürede büyüdü, halkın gazetesi oldu. Halka gerçekleri anlatıyor. SÖZCÜ'nün varlığı aslında demokrasiyi savunmak açısından son derece önemli ve değerli. Buna bile tahammül edemiyorlar.

BU YARGININ AYIBIDIR

– İçeride olan iki gazeteci arkadaşım üzülmesinler, meraklanmasınlar. Onlar onurlarıyla, vicdanlarıyla haber yaptılar, emek harcadılar. Hapiste olmaları iktidarın ve yargının ayıbıdır.

– Gelecekte bunun hesabını çocuklarına veremeyecekler. Utanacaklardır. Utanılacak tabloya bugünden imza atıyorlar.