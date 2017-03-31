Çocuklarımıza ne oluyor? Yaklaşık 10 gün önce Rize'nin Pazar ilçesindeki bir lisede yaşanan dehşet herkesi şoke etmişti. Bir lise öğrencisi arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürmüş daha sonra da kendini bıçaklayarak intihara kalkışmıştı. Şimdi de bu şiddet iki ortaokul öğrencisi arasında yaşandı. Küçükçekmece'de bir ortaokulda sadece 'top' yüzünden başlayan kavgada, 7'inci sınıf öğrencisi A.A. arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Bu çocuklara ne oluyor? Ortaokul öğrencisi top yüzünden arkadaşını bıçakladı

Çocuklarımıza ne oluyor? Yaklaşık 10 gün önce Rize'nin Pazar ilçesindeki bir lisede yaşanan dehşet herkesi şoke etmişti. Bir lise öğrencisi arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürmüş daha sonra da kendini bıçaklayarak intihara kalkışmıştı. Şimdi de bu şiddet iki ortaokul öğrencisi arasında yaşandı. Küçükçekmece'de bir ortaokulda sadece 'top' yüzünden başlayan kavgada, 7'inci sınıf öğrencisi A.A. arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Küçükçekmece’de bir ortaokulda yaşanan “top” tartışması kanlı bitti. Bahçede top oynayan öğrencilerin yanına giderek topu isteyen 7’inci sınıf öğrencisi A.A., topu vermek istemeyen Y.S.’yi göğsünden bıçakladı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Güneş Ortaokulu’nda geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7’inci sınıf öğrencisi A.A. tuvalete gitmek için öğretmeninden izin isteyerek sınıftan çıktı. Daha sonra sınıfa dönmek yerine okulun bahçesine çıkan A.A. bahçede top oynayan çocukların yanına gitti. A.A., top oynayan öğrencilerin arasındaki 8’inci sınıf öğrencisi Y.S.’den topu istedi. Y.S.’nin topu vermek istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkaran A.A., 8’inci sınıf öğrencisi Y.S.’yi göğsünden bıçakladı.

TOP YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Onlarca öğrencinin gözü önünde yaşanan olayın ardından bıçaklı saldırıya uğrayan Y.S. çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan A.A. ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananları anlatan bir öğrenci, “Ben aşağı bahçede top oynuyordum. Basketbol oynuyordum. Top yüzünden kavga etmişler. Arkadaşlardan top istemiş. Arkadaşlar da vermemiş. Sonra kavga çıktı. Sonra A.A yediremedi. Bıçağı Y.S.’ye sapladı.” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.