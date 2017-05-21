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Bu fotomontajı İNTERNET ERİŞİMİNDEN kaldırtamadım

Defalarca yargıya başvurdum ama bu iftirayı bir türlü engellemediler...

03:2021 Mayıs 2017
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Bu fotomontajı İNTERNET ERİŞİMİNDEN kaldırtamadım
Defalarca yargıya başvurdum ama bu iftirayı bir türlü engellemediler...

Bir dönemler siyasetçisinden işadamına kadar yüzlerce kişinin Pensilvanya'da ziyaret etmek için yarıştığı FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in, birkaç yıl önce bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları yayımlandı. Bu fotoğrafların birinde de, o dönem Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı'nın, Gülen'in karşısında el pençe divan durduğu görülüyordu.

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Fotoğrafın gerçeği

DEFALARCA KULLANDILAR

Yandaş medya, SÖZCÜ'- nün sahibi Burak Akbay'a iftira atmak için bu fotoğrafı kullandı. Dumanlı'yı silip yerine Akbay'ın fotoğrafını montajladılar. Attıkları “FETÖ'cü iftirasında” da bu fotoğrafı defalarca kullandılar. Burak Akbay, her defasında yargıya başvurdu. Bu fotomontajın kaldırılmasını istedi. Sonra ne mi oldu? Burak Akbay olanı, “Defalarca yargıya başvurdum. Ama iftira fotomontajı bir türlü kaldırtamadım” diye açıkladı.
Mahkeme, iftira fotomontaj için “basın özgürlüğü” deyip kaldırılmasına ilişkin talepleri reddetti.

 

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Son güncelleme: 18:2305.07.2017
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