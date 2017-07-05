‘Bu hafta içinde TBMM’ye iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz’

AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlemesine" ilişkin verdikleri teklifi görüşmek üzere MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay ile biraraya geldi. Elitaş "İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi.

AKP ile MHP arasındaki Meclis İç Tüzüğü görüşmeleri, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın katılımıyla TBMM’de başladı.

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iç tüzük ile ilgili hazırlık çalışması yaptıklarını ve çalışmalarını Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) gönderdiklerini belirterek, “Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde eleştirilerini, katkılarını birlikte görüşüp, değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz. Buradaki esas amacımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek amacıyla bundan önceki yaptığımız tecrübelere dayanarak bir iç tüzük değişikliği talep etmek olacaktır. İnşallah TBMM hem denetim hem yasama faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yapabilme imkanını elde edecek. Zaman israfını ortadan kaldıran bir çalışma düzeni içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da, TBMM’nin daha etkin ve verimli çalışabilmesini sağlamak için değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla toplandıklarını söyleyerek, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak makul ölçülerde katkımızı vererek mutabakatı sağlayacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP’nin toplantılara katılmamasına yönelik olarak Elitaş, “Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Halkların Demokratik Partisi Meclis Başkanımızın huzurunda kapıyı tamamen kapattılar. O anlamda bundan sonra yapacak katkılarını komisyonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda vermelerini bekliyoruz” diye konuştu. Akçay ise, ”Cumhuriyet Halk Partisi davet etsinler gitmeyeyim, davet etmesinler küseyim tavrı içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan önceki Anayasa değişikliğinde olduğu gibi iç tüzük değişikliğinde de yapılacak çalışmalarda bir muhalefet partisi olmanın gereği olarak gerekli sorumluluk ve inisiyatifi almasını beklerdik. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olmanın gereği olarak bu çalışmalarda yer alabilirdi” ifadelerini kullandı.