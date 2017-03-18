Bu illerde yaşayanlara önemli uyarı!

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., arıza onarım bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Zonguldak şehirlerinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 21.03.2017 tarihinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine ilişkin listeyi yayımladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

ANKARA

“Ankara ili Etimesgut ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eryaman Mahallesi 2.Meşrutiyet Sokağına enerji verilemeyecektir.”

KIRIKKALE

“Kırıkkale ili Yahşihan ilçesine 10.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi 332, 329 ve 331 sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

ZONGULDAK

“Zonguldak ili Ereğli ilçesine 09.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yunuslu Köyü, Doğuşlar Mahallesi, Yazıcılar Köyü, Kadı Mahallesi, Burgucu Mahallesi, Orta Mahallesi, Aziz Beyler Mahallesi, Yalnızçam Merkez Mahallesi, Uludağ Akköy Mahallesi, Kemer Mahallesi, Şamlar Esentepe Mahallesi, Kabaklar Mahallesi, Akyazı Mahallesi, İsa Mahallesi, Manaşlı Mahallesi, Süleyman Beyler Hacullu Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Serdaroğlu Mahallesi, Göleviç Mahallesi sokaklarına ve Soğanlıyörük Yukarı Mahallesi Deli Hakkı Sokağına enerji verilemeyecektir.”