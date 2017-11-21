Bu kadarı fimlerde olmaz! Biri demirle dövdü diğeri yola para saçtı

İstanbul Bahçelievler'de bir minibüs şoförü, arabasına arkadan çarptığı yaşlı adamı demir zincirle dövdü. Film sahnelerini aratmayan olayda cebinden binlerce lira parası yola savrulan yaşlı adam, minibüs şoförüne silah çekti.

Çevredeki vatandaşlar yola savrulan paraları toplamaya koştururken, yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bahçelievler’de meydana gelen olay film sahnelerini aratmadı. İddiaya göre, bir minibüs şoförü yaşlı adamın arabasına arkadan çarptı. Kaza sonrası araçtan inen minibüs şoförü ve yanındaki arkadaşı yaşlı adamla tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve yanındaki arkadaşı yaşlı adamın kafasına demir zincirle vurup darp etmeye başladı.

VATANDAŞLAR PARAYI TOPLADI

Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmek istedi ancak başarılı olamadı. Tam bu esnada adamın cebinde bulunan binlerce lira yola saçıldı. Paraların yola saçıldığını gören vatandaşlar kavgayı bırakıp yola koşarak paraları toplamaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yoldan toplanan paralar yaşlı adama iade edildi.

Demir zincirle dayak yiyen yaşlı adam yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını çekerek minibüs şoförü ve arkadaşına doğrultu. Silaha gören minibüs şoförü ve arkadaşı kaçmak istedi ancak yaşlı adam yakalayarak bırakmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşananlara müdahale etti.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförü ve yanındaki arkadaşı yaşlı adamı darp etmeye başlıyor ve ellerindeki zincirle vuruyor. Bu esnada adamın cebindeki paralar yere saçılıyor ve rüzgarında etkisiyle bütün yola dağılıyor. Kavgayı ayırmaya gelen vatandaşlar paraların saçıldığını görünce kavgayı bırakarak yola doğru koşarak paraları toplamaya çalışıyor. Yaşanan arbedenin ardından bir şahıs kaçıyor ancak yaşlı adamın minibüs şoförünü tuttuğu görülüyor.

Kavgayı ayırmaya gelen Bülent Kabaş yaşanan olayı, “Işıklarda minibüs arkadan arabaya çarpıyor. İki şoför de iniyor. Minibüs şoförü elindeki zincirle adama vuruyor. Daha sonra yaşlı adam silahına davrandı ancak çıkartmadı. Adam daha sonra minibüs şoförünü tuttu bırakmadı. diğer arkadaşları da geldi minibüsçünün ancak alamadılar bırakmadı. Kan her tarafından akıyordu. Cebinde paralar vardı, onlar yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar topladı. Silahı da burada bulunan güvenlik arkadaş aldı” diye anlattı. İHA