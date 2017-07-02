Bu kara günler sona erecek gazeteciler özgürce yazacak

İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu, sozcu.com.tr Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve tüm gazeteciler için adalet arayışı dün de sürdü.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyeleri Silivri Cezaevi önünde buluştu, tutuklu gazetecilere destek verdi. ‘Adalet Yürüyüşü'nün ardından Silivri'ye gelen gazetecilere, Gökmen'in avukatı Murat Ergün de katıldı.

İGC Başkanı Misket Dikmen, cezaevi önünde “Sevgili Gökmen, sevgili meslektaşımız” diye başlayan bir mektup okudu. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

AYDINLIK GÜNLER ÖZLEMİYLE

“Amacımız size biraz olsun moral verebilmek. Tarihte birçok örnek bize gösteriyor ki, medya ne kadar baskı altına alınırsa alınsın, doğru her zaman kazanır. Gerçek gazeteciliğin derdindeki tüm arkadaşlarımıza buradan bir kez daha ‘Yalnız değilsiniz' diyoruz. Bu kara günler sona erecek. Tüm gazeteciler özgürce yazacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 900 üyesiyle bunun için mücadele ediyoruz. Hukukun hüküm sürdüğü, özgür, aydınlık günlerin özlemiyle…”

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

İGC Başkanı Misket Dikmen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir muhabirimiz Ulu'ya gönderdiği şu mesajı da aktardı: “Bu yürüyüşü sizin için, adalet için yapıyoruz. Masum olduğun çok açık. En kısa sürede serbest kalacaksın. Buna inanıyoruz. Biz de ülkeye adalet gelene kadar yürümeye devam edeceğiz. Aydınlık yarınların özlemiyle seni yürekten kucaklıyoruz.”

‘ADİL YARGILANMAK İSTİYORUM'

Avukat Murat Ergün ise Gökmen Ulu'nun cezaevinden girdiği gibi dimdik çıkacağını belirterek arkadaşımızın mektubunu okudu: “Adalet arayışıyla yürüyen yurtsever halkımıza yaktıkları umut ateşi için müteşekkirim. Adil yargılanma hakkımın bir an önce devreye girmesini bekliyorum. Ülkemizin yaşadığı sıkıntı ve acılar kendi derdimi bastırıyor. Ama karanlıktan aydınlığa çıkış yolu vardır. Umutluyum, Türkiye'yi iyilik kurtaracak…”

Umutla bekliyorum ve adalet için yürüyenleri selamlıyorum

Tam 37 gündür tutuklu olan arkadaşımız Mediha Olgun, cezaevinden bu mesajı gönderdi. Olgun, “Özgürlüğüme kavuşacağıma inanıyorum” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mediha Olgun'u ziyaret etti. Çakırözer, Mediha'nın mesajını aktardı:

“Türkiye'de, hak, hukuk, adalet arayışı için yollara düşen on binlere selam olsun. Ben niye içerideyim hâlâ bilmiyorum. İçeri atıldım, niye çıkarılmıyorum? Bilmiyorum. Biz ne yapmışız, suçumuz ne? Hâlâ bilmiyoruz. Bir an önce özgürlüğümüzü istiyoruz. Oğluma kavuşmak istiyorum. Beni, Gökmen'i ve SÖZCÜ'yü FETÖ ile ilişkilendirmek akla, mantığa uygun değil. Umutla özgürlüğümüzü bekliyoruz. Bu hatanın mutlaka düzeltileceğine inanıyoruz. Hep yapılan bir siyasi magazin haberinin bu noktaya getirilmesi çok ama çok vahim. Hâlâ yaşadıklarımıza inanamıyorum.”

HESAP SORULMALI AMA!

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan CHP'li Çakırözer ise “15 Temmuz kanlı darbe girişimini yapanlardan en ağır şeklide hesap sorulmalıdır. Ancak suçlu ile suçsuz ayrımı çok iyi yapılmalı. Gazeteciler haberleri nedeniyle özgürlüklerinden, ailelerinden mahrum bırakılmamalı” dedi.