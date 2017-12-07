Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını sert sözlerle kınadı. Yıldırım kararın yok hükmünde olduğunun altını çizerek, "Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklama yayımladı.

ABD’nin Kudüs kararının Türkiye için yok hükmünde olduğunu belirten Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “ABD Başkanının Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora’nın kutusu açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Kararı şiddetle kınadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“Filistin ve Ortadoğu Barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs’ün bütün kutsal mekânlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir. Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesini 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam Dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır.”

İHA