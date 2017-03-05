Atatürkçü Düşünce Derneği’nin panelinde başkanlık sisteminin gerçekleri konuşuldu. CHP’li İnce anayasa değişikliğini başlıktaki gibi eleştirip ekledi: ‘Hayır’ diyene ‘terörist’ diyen terbiyesizdir

Ankara'da dün referandum öncesi başkanlık sistemi masaya yatırıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından, “Gazi Meclis'in Önderleri Hayır Diyor” paneli düzenlendi. Ankara Konağı'nda gerçekleşen paneli ADD Başkanı Tansel Çölaşan yönetti. Panelin konuşmacıları ise, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır ve emekli büyükelçi Onur Öymen oldu.

YALAN ÜZERİNE KURULU

İnce, başkanlık sistemini anlatırken bir kararname ile neler yapılabileceğinin örneğini verdi. Boş kağıda “Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Yalova'dır” yazan İnce, kağıdı gösterip “Böyle yönetilmek ister misiniz?” diye sordu. İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

– Herkes bu kararname yetkisini anlatmalı. Başkan isterse 3 milyon memurun görevine bir gecede son verebilir. Ömür boyu OHAL ilan edebilir.

– Bu sistem tamamen yalan üzerine kurulu. Önce, ‘Başkanlık sistemi' diyenler sonra adını değiştirip, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi' koydular.

– Türk tarihinde tek adamların yanında daima ikinci adam oldu. Alpaslan'ın yanında Nizamülmülk, Atatürk'ün yanında İsmet İnönü vardı.

– Ya tehdit ediyorlar ya da zengin. Sen hukuk devletine inanmıyorsun. ‘Hayır' diyenlere ‘Terörist' diyen terbiyesizdir. Yıldırım kolay elde ettiği için Başbakanlığın kıymetini bilmiyor. Har vurup harman savuruyorsun.

– Şu anda yurtdışında bir propaganda yasağı var. Ben, Çanakkale'de Meral Akşener'in elektriğini kesen, Bayrampaşa'da beni konuşturmayan Almanya'yı kınıyorum. TRT'de muhalefete küfreden Almanya'yı kınıyorum.

DEMOKRASİDE ÖRNEĞİ YOK

Panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır ise 1 Mart tezkeresini hatırlattı. Başkanlık sisteminde böyle bir olayın felaket olacağına dikkat çeken Yalçınbayır, “Partinin programında başkanlık sistemi yoktu. Ne yazdınız ne yaptınız” dedi. Emekli büyükelçi Onur Öymen de “Demokratik bir ülkede parlamentodan vazgeçen bir örnek yok. Zimbabve, Gana ve Malavi gibi Afrika ülkelerinde halkın oyu ile başkanlık ve diktatörlük geldi” dedi.

Demokratik hukuk devleti tehdit altında

ADD Başkanı Tansel Çölaşan, demokratik, laik, hukuk devletinin tehdit altında olduğunu belirterek şöyle dedi: “Devrim yasaları ile sarayın saltanatına hukuken son verildi. Din ve devlet işleri ayrıldı. Yasama ve yürütmede Meclis yetkili kılındı. Eğitim birliği ilkesi getirildi. Demokrasinin altyapısı oluştu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti rejiminin değişmesine ‘Hayır' diyerek çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine karar vereceğiz. ADD'nin 341 şubesiyle ‘Hayır' için cansiperane çalışıyoruz.”

Referandum aslında bir yıkım hareketi

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ankara'daki panelde şöyle konuştu: “Türkiye'nin Avrupa kapısını kapatmak istiyorlar. Bu anayasa macerası değil. Türkiye yön değiştiriyor. Avrupa ve insan haklarından vazgeçip siyasi İslam'a doğru yöneliyorlar. Bu tehlikeye karşı ‘Hayır' dememiz lazım. Ben Türkiye'de tek adam olacak yetenekte bir kimseyi görmüyorum. Ben tek adama karşı çıkıyorum. Referandum bir yıkım hareketidir. AKP içinde tanıdıklarımın yüzleri bir karış. Şaşkın bakıyorlar.”