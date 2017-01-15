Bu soru sunucuyu çileden çıkardı

Öteki Gündem programının sunucusu Cansu Canan Özgen, "Müslüman, helal olmayan bir bayanla karşılıklı nasıl sohbet edilir" sorusu sonrası çok sert tepki gösterdi.

Öteki Gündem programının sunucusu Cansu Canan Özgen, "Müslüman, helal olmayan bir bayanla karşılıklı nasıl sohbet edilir" sorusu sonrası çok sert tepki gösterdi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Öteki Gündem programını sunan ve hazırlayan Cansu Canan Özgen, bir izleyiciden gelen, “Müslüman, helal olmayan bir bayanla karşılıklı nasıl sohbet edilir” sorusu üzerine bir hayli öfkelendi.

Cansu Canan Özgen, “Ben kadınım diye, ben evde oturup duvarlarla mı konuşayım. Ben şimdi buna ne cevap vermek lazım. Hz. Hatice ticaretle uğraşıyordu. Hz. Ayşe çok iyi bir hukukçu, hadiste yazıyor, sahabeyle sohbeti var. Şimdi Hz. Ayşe’ye haram değil de, benim sizinle konuşmam mı haram oluyor’ diyerek tepkisini dile getirdi.