Bu sorular cevap bekliyor…

CHP’li Muhittin Dalgıç, söz konusu inşaatla ilgili günler süren sessizliğini bozdu Ancak yaptığı yazılı açıklama bile kafalardaki soru işaretlerini gidermeye yetmedi

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Çeşme'nin Ardıç Koyu'ndaki yapılaşma faaliyeti ile ilgili Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç'ın yaptığı açıklama, ‘eksik' olarak değerlendirildi. İşte Çeşme Belediyesi'nin açıklamada eksik bıraktığı konular ve kafalardaki cevap bekleyen sorular:

PROJE NEDEN 7 KAT?

– Çeşme Belediyesi'nin açıklamasında belirtildiği gibi, söz konusu bölge Turistik Tesis Alanı. Yapılabilecek otel de en fazla 5 katlı olabilir. Konut ya da rezidans ise yapılamaz. Fakat söz konusu şirketin buraya otel değil, 7 katlı konut yaptığı ileri sürülüyor. Çeşme Belediyesi kamuoyu açıklamasında bu önemli ayrıntıya niçin açıklık getirmedi?

1975'TEKİ GİBİ DEĞİL

– İnşaat alanın yan tarafındaki deniz dolgusunun söz konusu şirketten daha önce yapıldığı bilgisi doğru ama eksik. Tesisi 2004 yılında alan kişinin, 2005 yılında burada deniz dolgusu yaptırdığı ve aynı yıl Çeşme Belediyesi'nin ‘kanuna aykırı' diyerek yasal işlem uyguladığı ve tesisi mühürlediği biliniyor. Yani alan, iddia edildiği gibi 1975 yılındaki haliyle durmuyor.

O MÜHÜR NE OLDU?

– Ayrıca, deniz dolgusu nedeni ile Çeşme Belediyesi'nin 2005 yılında tesisi mühürlediği bilgisi açıklamada ifade edilmedi. O mührün akıbeti ne oldu?

– Araziyi geçen yıl satın alan şirketin, bölgede halen sürdürdüğü inşaat çalışması kapsamında geçtiğimiz ay deniz dolgusunu genişletme-düzenleme faaliyeti yaptığı iddia ediliyor. Bu çalışmaya dair video kayıtları da var. Çeşme Belediyesi bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor mu?

– Bu arada, Çeşme Belediyesi'nin, Harita Genel Komutanlığı'ndan elde ettiği fotoğraf net değil. Üstelik, 1975 yılına ait fotoğrafın, 2017 yılına ait aynı açıdan çekilmiş bir uydu fotoğrafı ile kıyaslanması gerekiyor.

İZİN VERİLDİ Mİ?

– Belediye söz konusu inşaat projesinin deniz tarafındaki alanın Kıyı Kanunu gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde olduğunu ifade etti. Ancak, bakanlık kıyı alanındaki kısım için inşaat izni vermiş mi, varsa kapsamı nedir, belediyeye tebliğ edilmiş midir konularına değinmedi. Neden?