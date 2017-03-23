Buca Cezaevi’nde film gibi firar girişimi çatıda bitti

İzmir'in Buca İlçesi'nde, iş kurslarında dağıtılan makrome iplerinden 20 metre uzunluğunda merdiven yapan 6 mahkum, cezaevinden kaçmaya çalıştı. Cezaevi içerisinden çatıya çıkmayı başaran 6 mahkum burada yakalandı. Mahkumların yakalanma anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Buca İlçesi'nde, iş kurslarında dağıtılan makrome iplerinden 20 metre uzunluğunda merdiven yapan 6 mahkum, cezaevinden kaçmaya çalıştı. Cezaevi içerisinden çatıya çıkmayı başaran 6 mahkum burada yakalandı. Mahkumların yakalanma anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda farklı suçlardan kalan H.T., B.C., R.D., R.U.Ö., B.D. ve A.B., iş kurslarında kendilerine verilen makrome örgü iplerini ve fırça saplarını kullanarak yaklaşık 20 metre uzunluğunda halat merdiven yaptı.

Dün akşam havalandırmanın kapatılması ve sayımların yapılmasından sonra harekete geçen mahkumlar, tuvaletlerden söktükleri musluklarla kapıyı kırıp önce havalandırmaya çıktı. Buradan da çatıya ulaşan 6 mahkum, nöbet tutan jandarma tarafından fark edildi. Havaya ateş açan jandarma görevlileri, mahkumların firar girişimini önledi. Çatıda durdurulan mahkumlar, itfaiye merdiveniyle indirildi. Mahkumlardan birisinin çatıya çıkamadan diğerinin ise 10 metrelik iç havalandırma boşluğundan atladığı sırada ayağının kırıldığı öğrenildi.

Firar etmeye çalışan mahkumların çatıda jandarma ekiplerince yakalanma anları ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde itfaiye merdiveniyle çatıya çıkan jandarmanın mahkumları yakalama anları yer aldı.

DHA