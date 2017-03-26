Budak: Bu olayı çarpıtıp, kendilerine mağdur rolü çıkarmak istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da stand açan AKP Gençlik Kolları'na mensup başörtülü kızlara, 'Hayır' çalışması yapan bir grubun müdahale ederek zorla başörtülerini çıkardığını söyledi. Bu söylemlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çavuşoğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü çıkartma olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da stand açan AKP Gençlik Kolları'na mensup başörtülü kızlara, 'Hayır' çalışması yapan bir grubun müdahale ederek zorla başörtülerini çıkardığını söyledi. Bu söylemlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çavuşoğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü çıkartma olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nda Sivil Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Anayasa değişikliği paketi konusunda bilgi veren Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının başında, Işıklar Semti’nde ‘Hayır’ çalışması yapan bir grup tarafından AKP Gençlik Kolları’na mensup kızların başörtülerinin çıkartıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Ak Parti Gençlik Kollarımız Işıklar Semtinde stant açmış. Orada başörtülü kızlarımız var. Başörtülü kızlarımızın başörtülerini zorla çıkarmışlar. İnsanlık bu mu işte? Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara ‘İnsan’ denmez. ‘Hayır’ çalışmanı git sen de başka yerde yap. Bunların laiklik anlayışı bu” diye konuştu.

‘İLLE BENİM GİBİ YAŞAYACAKSIN’ ZİHNİYETİ

Bu zihniyetin ‘İlle benim gibi yaşayacaksın’ zihniyeti olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bir gün Antalya’da Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne gittim. Bana oradaki üniversiteli bir hanımefendi diyor ki, ‘Mevlüt bey nasıl oluyor da başörtülü bir kadın araba kullanır? Nasıl oluyor, başörtülü bir kadın gördüm 5 yıldızlı bir otelde?’ diyor. ‘Hanımefendi bakın’ dedim. ‘Bir tek sen mi çalışıyorsun? Başörtülü bir hanımefendi iş kuramaz mı, ticaret yapamaz mı, akademisyen olamaz mı, o insan değil mi? Senin gittiğin yere o niye gidemesin?’ İşte bu zihniyetleri değiştiriyoruz. Bunların anlayışı bu. Türkiye Cumhuriyeti laik kalacakmış. Bir hizmetin var mı, bir hayalin var mı söyle. Yok. Senin cumhuriyete hizmetin yok. Bunlar var ya ancak Cumhuriyetten geçinenler. Cumhuriyetin üzerinde kambur, yük. Atatürk’ten geçinir, Atatürk’ün ilkelerine hiç hizmeti yoktur. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere doğru da hiçbir şeyleri yoktur. Atatürk’ten geçin, cumhuriyetten geçin. Kendisini eleştirince de ‘Sen Atatürk düşmanısın’ diyor. Atatürk’e niye düşman olayım? Ben seni eleştiriyorum. Senin zihniyetini eleştiriyorum. O yüzden bu tür boş, yalan, dolan, iftira.”

CHP’Lİ OSMAN BUDAK’TAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündeme getirdiği başörtüsü çıkartma olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Çetin Osman Budak, Atatürk Caddesi üzerinde anne-kızın yürüyüşe çıktığını ve ‘evet’ standının kurulduğu yerden geçerken kadınların ‘evet’ broşürü vermek istediklerini belirterek, anne-kızın ‘Biz hayır diyeceğiz, onun için almayacağız bu broşürü’ demeleri üzerine ısrar edildiğini söyledi. Israr ve zorlama üzerine yaşlı kadının gerilmeye başladığı ve broşürü alıp, yırtıp attığını belirten Budak, şöyle dedi:

“Ondan sonra bir kadın geliyor ‘Rabia’ işareti yaparak ve burnuna da dokunarak ‘Siz 16 Nisan’dan sonra göreceksiniz, bu ülkede sizin gibilere yer yok’ diyor. Kadın da ‘Siz nasıl böyle söylersiniz’ diye bağırmaya başlıyor ve bir kadın yaşlı kadına tokat atıyor. Bunun üzerine kadın bağırmaya başlıyor ve bu sefer yere yatırıyorlar. Bunun şahitleri var. Kız da bu kez bağırmaya başlıyor ‘Anneme ne yapıyorsunuz’ diye. O ara arbede oluyor, itişmeler, kakışmalar, saç baş yolmalar, bu arada kavga olurken başörtü elinde kalıyor ve olay büyüyor. Ondan sonra da darp edilmiş insanlar şikayetçi oluyor. Evet standındaki erkekler de kadınlara saldırıyor. Hem suçlular hem güçlüler. Bu sefer de ‘Benim türbanlı bacımın türbanını çıkardı hayırcılar’ falan diye Dışişleri Bakanı, bu ülkenin dış politikasında bütün halkı temsil eden, milli politikamızı yurtdışında temsil eden Dışişleri bakanımızın önüne il başkanı bir bilgi notu getiriyor. Bunun üzerine konuyu enine boyuna soruşturmadan o anda konuşma yapıyor. ‘İşte bu hayırcılar böyle, bunlara insan bile demek yakışmaz, hayvan’ diyor. Şimdi misliyle tabi o lafı yedirmek lazım” dedi.

“DIŞİŞLERİ BAKANININ AĞZINA YAKIŞMAYACAK SÖZLER”

Çetin Osman Budak, bir Dışişleri Bakanı’nın ağzına yakışmayacak sözler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçmişte de yaptığı gaflar ve attığı iftiralar var. Burada seçim çalışması yaparken “CHP milletvekillerinin içerisinde teröristler var’ demişti. Ben de “Bunu ispat etmeyen şerefsizdir, namussuzdur’ demiştim. Hala daha ispatını koyacak. Bugün de hala aynı küstahlıkla bu olayı çarpıtıp, kendilerine mağdur rolü çıkarmak istiyor. Bu başörtüsü mağduriyeti bitti, böyle bir şey yok. Yaşlı bir kadına tokat atma, saldırma ve darp etme var ve bunu kadınlar ve erkekler yapıyor. Orada bir kızı taciz etme söz konusu. Şu an arkadaşlar ifade veriyor ve oradan geçen vatandaşlar da ‘Biz şahit olacağız’ demişler. Şu anda Çallı’daki emniyette gözaltında tutuluyorlar, hakları olmamasına rağmen. Bu işi büyütüp buradan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Artık bu kadar baskı yeter bu milletin üzerine bu kadar gitmesinler. Bir Müslüman yalan söylemez, Müslümanlığın ana kuralları iftira atmaz, cinayet işlemez, hırsızlık ve yolsuzluk yapmaz, Müslüman güzel ahlaklılıktır. Bunlar ahlak yoksunudur ve bu iftiraları atabiliyorlarsa bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Bir insana hayvan demek ne demek, böyle bir şey yapılabilir mi? İki kadının üzerine 10-20 kişi saldıramaz. Bu haddini bilmemektir. Yazık oluyor güzel ülkeme böyle insanların elinde.”

TARAFLAR KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDU

AKP’li grupta yer alan Yasemin Kenan ve Nurcan Şekercioğlu, başörtülerini çıkartmaya çalıştıklarını iddia ettikleri anne- kızdan şikayetçi oldu. Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer de onlardan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü.

DHA