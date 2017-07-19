Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (19 Temmuz hava durumu)

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun dört bir yanında etkili olan yağışlar sonrası vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz 2017 hava durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Yurdun genelinde bugün başlayan sağanak yağışlar hayatı adeta felç etti. İstanbul'daki yağış sonrası binlerce vatandaş oldukça zor anlar yaşarken yarın da bu yağışın olup olmayacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bölge bölge il il 19 Temmuz hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre; 19 Temmuz ülkemizin bazı bölgeleri bugün olduğu gibi yine yağışlı olacak. Kuzey ve Batı kesimlerde parçalı bulutlu hava durumu devam ederken Marmara, Kuzey Ege, Kuzeybatı İç Anadolu ve Batı Karadeniz ise bugün olduğu gibi gökgürültülü sağanak yağışlara teslim olacak.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da çok kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya’da ise şiddetli yağışlar meydana gelecek.

5 GÜNLÜK SICAKLIK TAHMİNLERİ

Hava sıcaklığı ise Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalırken diğer bölgelerimizde artmaya devam edecek.

BAZI ÖNEMLİ İLLERİMİZDE HAVA DURUMU



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz’in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı kesimlere kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 38°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de öğleden sonra, Doğu Karadeniz’in batısında akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ‘de kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu öğleden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğleden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Batı ve Orta Karadeniz’de 1,5 ila 2,5m akşam Doğu Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m Güney Ege’de öğleden sonra 2,0 ila 3,0m,Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra orta kesimleri 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m Görüş: İyi.