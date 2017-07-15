Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bülent Akbaş: “En az üç yıl içinde darbeyi yapacak güce geldiler”

Askeri casusluk kumpası mağduru Binbaşı Bülent Akbaş'ın 2014'te tahliye edildikten sonra söyledikleri sosyal medyada tekrar olay oldu.

16:2615 Temmuz 2017
Gündem

"En az üç yıl içinde darbeyi yapacak güce... paylaşan: Sozcu
Askeri casusluk kumpası mağduru Binbaşı Bülent Akbaş'ın 2014'te tahliye edildikten sonra söyledikleri sosyal medyada tekrar olay oldu.
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar