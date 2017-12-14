Bülent Gedikli kimdir? Bülent Gedikli kaç yaşında ve nereli?

Bülent Gedikli, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. AKP Kurucu ğyesi Bilent Gedikli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Bülent Gedikli biyografisi...

Yeni bir karar değildi diyerek Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevinden istifa eden Bülent Gedikli kimdir merak ediliyor. AKP kurucu yesi de olan evli ve 3 çoçuk babası Bülent Gedikli hakkında merak edilenler haberimizde. Peki Bülent Gedikli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964’te Trabzon’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman’dır.

Yeminli Mali Müşavir, Kamu Yöneticisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/penWh2jEiF — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) 14 Aralık 2017

Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.