‘Referandum sonrası kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz’

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, halk toplantılarını parklara taşıdı. Güzelliğiyle dikkat çeken 'stajeri' Dilara Sarıyar da başkan Kerimoğlu’nu yalnız bırakmadı.

Bakırköy’de Zuharatbaba Mahallesi muhtarlık parkında gerçekleşen halk toplantısında konuşan Başkan Bülent Kerimoğlu, Bakırköylülere kentsez dönüşüm müjdesi verdi. Kentsel dönüşümü seçim vaadi olarak verdiğini hatırlatan Başkan Kerimoğlu “Şunu da bilin ki kentsel dönüşüm projelerimiz gerek büyükşehir belediyesi gerekse bakanlık nezdinde onaylanmadığı için gerçekleşmiyor. Ancak referandum sonrası buna ağırlık vereceğiz” dedi.

Başkan Bülent Kerimoğlu, Bakırköylülerin yüzde 69 oy oranıyla kendisini başkan seçtiklerini de hatırlatarak “16 nisan günü hep beraber ‘hayır’ demeye varmıyız. Sandığa gitmeyen komşularınızı ikna etmeye, engelli olan komşularınızı oy kullanmak için bizleri arayarak sandığa gitmesini sağlamak için varmısınız” diye konuştu. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, evet ve hayır diyen bütün vatandaşların başlarının üzerinde yeri olduğunu da belirterek, “Bizler sizlere hizmet için varız. Bizler evet vereninin de hayır verenin de hizmetindeyiz” şeklinde konuştu. Gittiği her yerde ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 7'den 70'e herkesle de fotoğraf çektirdi.

GENÇ VE GÜZEL STAJYER

Bu arada Florya Uğur Anadolu Lisesi 10'ncu sınıfların kariyer staj projesi kapsamında Dilara Sarıyar da başkan Kerimoğlu'yla gün boyu toplantı ve hayır oyu isteme programını takip etti.