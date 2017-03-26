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Bulgaristan seçimlerinde ilk sonuçlar geldi

Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre merkez sağdaki Gerd Partisi yüzde 32.8 oyla seçimleri kazandı.
20:0526 Mart 2017
Gündem
Bulgaristan seçimlerinde ilk sonuçlar geldi
Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre merkez sağdaki Gerd Partisi yüzde 32.8 oyla seçimleri kazandı.
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