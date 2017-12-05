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Bunlar dilencinin üzerinden çıktı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde yapılan aramada, tarihi madalyon ve sikke ele geçirildi.

20:435 Aralık 2017
Gündem
Bunlar dilencinin üzerinden çıktı!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde yapılan aramada, tarihi madalyon ve sikke ele geçirildi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamüstü ve Tulumba Sokakta yaptığı operasyonda dilencilik yapan 4 kadını, işlem yapmak üzere müdürlüğe götürdü. Müdürlükte yapılan aramada kadınlardan H.D.’nin üzerinde tarihi madalyon ve sikke bulundu. Diğer 3 kadından ise bir miktar para çıktı.

Çok eski olduğu belirlenen madalyon ve sikkeye el konuldu. Kadınlar, haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma başlatıldı.  DHA

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