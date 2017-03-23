Burası Atatürk Havalimanı! British Airways ‘elektronik cihaz yasağı’nı başlattı

Önce ABD'nin başlattığı arkasından İngiltere'nin devam ettiği cep telefonu dışındaki tüm elektronik aletlerin kabinde taşınma yasağının ilk uygulaması bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways'in (BA) Londra'ya giden uçağında başlatıldı. Üstelik bu didik didik arama uçağa binilen son noktaya kadar sürdü. Uygulamanın THY'de ne zaman başlayacağı ise merak konusu...

Önce ABD'nin başlattığı arkasından İngiltere'nin devam ettiği cep telefonu dışındaki tüm elektronik aletlerin kabinde taşınma yasağının ilk uygulaması bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways'in (BA) Londra'ya giden uçağında başlatıldı. Üstelik bu didik didik arama uçağa binilen son noktaya kadar sürdü. Uygulamanın THY'de ne zaman başlayacağı ise merak konusu...

BA yetkilileri bu sabah saat 10.00’da İstanbul’dan Londra’ya giden BA-675 sefer sayılı uçak yolcularına bir gün önceden iletişim cihazları aracılığı ile ulaştıklarını ve birkaç yolcu dışında büyük çoğunluğun cihazlarını evlerinde valizlere koyduklarını söylediler.

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Uygulamanın bu sabah başlamasının dün akşam Londra’da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgisi olmadığın belirten bir BA Yetkilisi, ” Biz programımızı iki gün önceden yaptık. Uygulama kararını bu sabah başlatmadan önce tüm yolcularımıza ulaştık ve kendilerini bilgilendirdik. Bu nedenle de bir sıkıntı ile karşılaşmadık” dedi.

Güvenlik aramasının Gözen Güvenlik şirketi elemanları tarafından yapılan BA’nın Londra’ya giden 90 yolcusununrı bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binecekleri köprülerin bulunduğu salonda da el bagajı aramasında geçirildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanının da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı. DHA