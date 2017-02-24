Burcu Çağlayan davasında tahliye

ANTALYA'da 2010 yılında manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davanın 26'ncı duruşmasında savcı 2 ay önce tutuklanan İ.T. ile tutuksuz yargılanan M.E. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Mahkeme heyeti ise İ.T.'nin tahliyesine, M.E. hakkında konulan adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.

ANTALYA'da 2010 yılında manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davanın 26'ncı duruşmasında savcı 2 ay önce tutuklanan İ.T. ile tutuksuz yargılanan M.E. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Mahkeme heyeti ise İ.T.'nin tahliyesine, M.E. hakkında konulan adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.

Antalya’da evli ve 1 çocuk annesi manken Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010’da sabaha karşı işadamı İ.T.’nin evinin balkonundan elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. Olaydan sonra İ.T. ile bir üst katta oturan arkadaşı M.E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Burcu Çağlayan’ın intihar mı ettiği, kaza sonucu düşerek mi öldüğü, yoksa itilerek mi öldürüldüğü uzun süre anlaşılamadı.

3 yıllık soruşturma sonunda Burcu Çağlayan’ın balkondan atılarak öldürüldüğü iddiasıyla İ.T. ile M.E. hakkında Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İ.T., serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı bulunan İ.T., geçen aralık ayında Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelerek ifadesini verdi. Suçsuz olduğunu belirten İ.T., 25’inci duruşmada ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

26’NCI DURUŞMADA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Davanın 26’ncı duruşmasında tutuklu sanık İ.T. ile tutuksuz sanık M.E. ve tarafların avukatları katıldı. 26’ncı duruşmada müdahillik talebinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu isteği de kabul edildi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay gecesi İ.T.’nin evinde ikili arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu Çağlayan’ın İ.T.’nin başına soda şişesiyle vurduğu, T.’nin ise Çağlayan’ı evin balkonundan attığı iddia edildi. İ.T.’nin bir üst katta oturan arkadaşı M.E.’nin de de bu olaylara iştirak ettiği öne sürülen mütalaada, her iki sanığın da ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, sanık M.E.’nin de tutuklanmasını istedi.

ŞİŞEYİ KAFAMA KENDİM VURDUM

İ.T. ise suçlamaları kabul etmedi. İddiaların aksine olay gecesi Burcu Çağlayan ile bir tartışma yaşamadıklarını ileri süren İ.T., “Olaydan sonra şişeyi kafama kendim vurdum. Bunun tanığı da M.E.’dir” dedi. M.E. de olayda kendisinin sanık değil, tanık olarak yer alması gerektiğini söyledi. Burcu Çağlayan balkondan düştükten sonra İ.T.’nin üzüntüsünden elindeki soda şişesini kendi kafasına vurduğunu belirten M.E., “Başına şişeyi vurunca İ.T’yi banyoya götürüp başını yıkadım. Havlu ile sildim. Burcu olay gecesi benim evime gelmedi” dedi.

İ.T.’YE TAHLİYE

Yapılan müzakereden sonra mahkeme, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak İ.T.’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme M.E. hakkında istenen tutuklama tabelini ise reddetti. M.E’ye konulan kontrolün de kaldırılmasına karar verildi. Duruşma sanıkların esas hakkındakı mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. Savcının talebiyle gözyaşı döken sanık yakınları, mahkemenin tahliye kararıyla bu kez sevinçten ağladı. (DHA)