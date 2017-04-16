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evet
%51.30
hayır
%48.70
Açılan Sandık %98.70

Burdur 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Burdur'da oyların sayımı bitimi bitti, sandıkların hepsi açıldı. Peki Burdur ne dedi? İşte Burdur referandum sonuçları

15:0016 Nisan 2017
Gündem
Burdur 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları
Burdur'da oyların sayımı bitimi bitti, sandıkların hepsi açıldı. Peki Burdur ne dedi? İşte Burdur referandum sonuçları

Burdur referandum sonuçları belli oldu. Burdur’da sandıkların hepsi açıldı ve oyların hepsi sayıldı. İşte Burdur referandum sonuçları ve evet/hayır oy oranları..

Burdur
evet
%51.73
hayır
%48.27
Açılan Sandık %100.00

Burdur 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Burdur 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 184 bin 981 olduğu 2010 referandumunda Burdur’de sandığa giden kişi sayısı 160 bin 477 kişi olmuş, seçmen katılım yüzdesi ise %89.10’da kalmıştı. İşte Burdur 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 47.44
EVET : 52.55

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Burdur'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 43,91
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,00
Selahattin Demirtaş : % 2,09

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Burdur'de; toplam Sandık Sayısı : 688, açılan Sandık Sayısı : 688, toplam seçmen sayısı : 191.274, kullanılan oy sayısı : 171.098, katılım Oranı : % 89,45 olmuştu.

AKP: %50.6
CHP: %25.0
MHP: %19.7
HDP: %0.7

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Son güncelleme: 21:0116.04.2017
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