Burhan Kuzu CHP’li Tur Yıldız Biçer’in “Türkçe seti” jestine cevap verirken de hata yaptı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından paylaştığı 'bol yazım hatalı' mesajın ardından Kuzu'ya 'Türkçe Seti' gönderdi. Burhan Kuzu, Biçer'in 'Türkçe Seti' jestine cevap verirken de hata yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sürekli imla hataları yapmasıyla sosyal medyanın gündemine gelen AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Burhan Kuzu’nun Twitter hesabından paylaştığı ‘bol yazım hatalı’ mesajın ardından Kuzu’ya ‘Türkçe seti’ gönderdi.

Burhan Kuzu’nun “Suudi Arabistan’da Kral Selman yiyenini değilde oğlunu Veliaht atadı.Petrolsayasinde kimse Suudu Demokrasi Yok diye suçlamıyor.Ah petrol ah” tweetindeki 7 hatayı ekran görüntüsü üzerinden işaretleyip düzelterek paylaşan CHP’li Biçer, “Epi topu 140 karakter yazacaksın, yazamıyorsun; unvanın profesör!” demişti. Biçer, son olarak AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu’ya Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu ile Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü’nden oluşan Türkçe setini gönderdi.

Burhan Kuzu, Biçer’in kendisine ‘Türkçe Seti’ gönderdiğini kabul etti. Kuzu cevap açıklamasında yine birçok imla hatası yaptı.

Kuzu, cevap açıklamasnda şu ifadeleri kullandı: Evet gönderdi. Benden daha çok ona lazım olduğunu düşündüm ve aynen geri iade ettim. Uygun bir yerde şaklasın .Gerektiğinde baksın.