Burhan Kuzu’nun ‘Başkanın fesih yetkisi var dediği’ tweet’i sosyal medyada olay oldu!

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Aykut Erdoğdu, Burhan Kuzu’nun kitabından bir alıntıyla ‘Nitekim, Kuzey Amerikla'daki Başkanlık Sistemini ülkelerine taşımak isteyen Güney Amerika ülkeleri, temel ilkeleri değiştirdiklerinden başarılı olamamamışlardı. Örneğin Başkana kanun hazırlama imkanı verilmiş ve gerektiğinde parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıştır. Böyle bir sisteme Başkanlık Sistemi denilemez. Bu nedenle burada uygulanan sisteme “Başkancıl Sistemler” denilmektedir.’ bölümü üzerinden AKP’nin getirdiği anayasa teklifinin ‘Başkancı’ sistem olarak Burhan Kuzu’nun kitabında bile ‘Hayır’ denecek nitelikte olduğunu göstermişti.



Burhan Kuzu ‘Başkan’ın Meclis’i fesih yetkisi var’ diyor

Tam da bu tweet üzerine Burhan Kuzu, Aykut Erdoğdu’ya ‘Bizim getirdiğimiz sistemde hem Başkanın fesih yetkisi hem de Meclis’in Başkanı seçime götürme yetkisi var. Yani bir denge var.’ diyerek cevap vermişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da oylanacak 18 maddelik Anayasa değişiklik paketinde, Cumhurbaşkanı'na Meclis'i fesih yetkisi verildiğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlamıştı. Oysa Erdoğan'ın “yok”dediği fesih yetkisi, AKP'nin referandum için hazırladığı kitapçıkta bile yer aldığı ortaya çıktı. Erdoğan'a bir şok da Başkanlık sisteminin uzun yıllardır savunucusu olan Burhan Kuzu'dan geldi.

ERDOĞAN ‘İSTİFA EDERİM' DEMİŞTİ

Erdoğan, “Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, şu hazırladığımız yasal düzenleme içerisinde çık böyle bir şey varsa bunu ispat et, ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim.” Demişti.