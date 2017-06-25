Burhan Kuzu’nun tweet’i olay yarattı

Anayasa Profesörü Burhan Kuzu Twitter'dan takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak isterken büyük bir gafa imza attı.

Halen AKP MKYK üyesi olan, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, sabah saatlerinde bayram vesilesiyle attığı bir dizi tweette takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamanın yanı sıra sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Ancak Profesör Burhan Kuzu tam anlamıyla kaş yapayım derken göz çıkardı.

Kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarını ‘zihinsel engelliler’ diyerek rencide etmek isteyen Kuzu, bunun bir hastalık olduğunu unutmuşa benziyor.

Sosyal Medyada dolaşan iflah olmaz zihinsel engelliler dışanda kalan tüm engellilerimizin, bayramını kutlar yakınlarına sabır niyaz ederim. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) June 25, 2017

Peki Burhan Kuzu bu tweet’i neden attı?

Profesör Burhan Kuzu’nun bu tweet’i neden attığı tam olarak netlik kazanmadı. Fakat Kuzu’nun öfkesinin, dün attığı bir tweet’te yaptığı yazım yanlışları üzerine çok sayıda eleştiri almasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.