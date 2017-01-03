Bursa eski Valisi Harput, Ankara’da yargılanacak

Bursa’daki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un, devam eden soruşturmasının ardından Ankara’da yargılanacağı açıklandı.
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Bursa’da 6 yılı aşkın valilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Şahabettin Harput, 28 Temmuz günü Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Harput, 17 Ağustos günü ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bursa H Tipi Cezaevi’ne konulan Harput daha sonra Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hakkındaki soruşturma Terör ve Organize Suçları Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen Şahabettin Harput’un soruşturma sonunda Ankara’da yargılanacağı açıklandı.
DHA