Bursa’da 306 kilo at eti ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesilen 2 ata ait, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilo et ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Merkez Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerine yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler, Büyükdeliller Mahallesi’nde yaptığı aramada kapıları açık, anahtarı üzerinde bulunan bir otomobilin yanında 2 ata ait olduğu belirlenen derisi yüzülmüş kafa ve ayaklar ile 306 kilo et buldu.

Araçta yapılan aramada bıçak, balta ve S.Ç.’ye ait kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceledikten sonra otomobil içinde kimliği olan S.Ç.’nin yanı sıra M.B. ve V.T.’yi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. ile M.B., tutuklanırken, kendilerine gözcülük yaptığı iddia edilen V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA