Bursa’da 310 bin TL’lik kapkaç

Bursa’da, bankadan çektiği 310 bin TL’yi şirkete götürmek isteyen bir kadın, aracına binmek üzereyken 3 şahıs tarafından gasba uğradı. Ticari taksi ile kaçan şüpheliler, sıkı takip sonucu Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Bursa’da, bankadan çektiği 310 bin TL’yi şirkete götürmek isteyen bir kadın, aracına binmek üzereyken 3 şahıs tarafından gasba uğradı. Ticari taksi ile kaçan şüpheliler, sıkı takip sonucu Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Olay, Yıldırım’ın Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Bir reklam şirketinde çalışan Havva K.'nin, bankadan çektiği 310 bin TL'yi şirkete götürmek üzere aracına yöneldiği sırada, 3 şahıs tarafından önü kesildi. İddiaya göre, şahıslar, Havva K.'nin elindeki çantayı alarak olay yerinden araçla uzaklaştı. Kurtuluş Caddesi’ndeki bir ara sokakta araçlarını ateşe veren şahıslar uzaklaştı.

ÇANTADAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin ticari bir taksiye bindiği ihbarını alan polis ekipleri, durumu ilçe ekiplerine anlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu taksi Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında durduruldu. Araç içerisinde bulunan Gürcü asıllı R.J. (39) ve olaya karışıp karışmadığı bilinmeyen taksi şoförü Ç.B. (35) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen çantadan yüklü miktarda para ve tabanca görünümlü çakmak çıktı.

Havva K., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA