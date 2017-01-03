Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da 4 HDP’li tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 HDP ilçe başkanı ile 2 mahalle temsilcisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
20:313 Ocak 2017
Gündem
Bursa’da 4 HDP’li tutuklandı
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 HDP ilçe başkanı ile 2 mahalle temsilcisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek Mahallelerindeki temsilciliklerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.   İHA

İLGİLİ HABERHDP'li Ziya Pir serbest bırakıldıHDP'li Ziya Pir serbest bırakıldı
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar