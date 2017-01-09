Bursa’da feci olay… Anne ve ikizlerinin cesedi bulundu

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kahraman eşinden gelen 'hakkını helal et' mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide Kahraman, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kahraman eşinden gelen 'hakkını helal et' mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide Kahraman, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak’ta meydana geldi. Çekirge Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman’ın cep telefonuyla gönderdiği ‘Hakkını helal et’ mesajı üzerine eve gitti. Kahraman, antrede kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin ile karşılaştı. Mustafa Kahraman ve bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocukları Rentıp Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede yapılan ilk incelemede çocukların karbon monoksitten zehirlendikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA