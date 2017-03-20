Bursa’da FETÖ şüphelisi 20 öğretmen adliyede

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'nda çalışanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 öğretmenden 20'si, bu sabah adliyeye sevk edildi. Tamamı örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen ‘Abla’ olarak adlandırılan kadın öğretmenlerde örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in gönderdiği ‘Kıtmir’ duası, erkek öğretmenlerde ise üzerinde Fethullah Gülen yazılı saat ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki hafta önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'nda çalıştıkları tespit edilen öğretmenlere yönelik İstanbul, Mudanya, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 13 kadından 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 7'si ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı operasyonda gözaltına alınan 20 kişi de Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından ‘Terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek’ suçlamaları nedeniyle bu sabah adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların tamamının örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları bildirilerek, örgüt içinde ‘abla' ve ‘abilik” yaptıkları bildirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 adet kıtmir duası ve kol saati ve örgütsel dokumanlar ele geçirildi. Kendisini 7 uyuyanların yanındaki köpeğin adı olan kıtmir ile tanımlayan terör örgütü elebaşı Gülen'in kendi el yazısıyla hazırladığı bu duaları bir örgüt nişanı olarak ablalık konumuna gelenlere kolye olarak verildiği belirtildi. ‘ Kıtmir duası’ yazılı kolyeyi örgüt mensuplarının parayla da satın alabildikleri kaydedildi.

Üzerinde Fethullah Gülen ibresi buluna saat ile ilgili yapılan araştırmada ise Amerika'da bulunan yüksek derecedeki örgüt üyelerinin Türkiye'deki abi statüsündeki kişilere örgüt adına yaptığı eleman ve maddi kaynak temini karşılığında ödül olarak gönderildiği bilgilerine ulaşıldı.

Soruşturmada, gözaltına alınanların bir çoğunun örgütün hücre yapılanması içinde birbirinden farklı grupların abi ve ablası pozisyonunda oldukları, bir şüphelinin zabıt katiplerinin abisi, diğer bir şüphelinin ise Işıklar Askeri Lisesi'ne girecek öğrencilerin seçimini yapmakla beraber askeri lisede öğrenim gören öğrencilerin abisi konumunda olduğu belirlendi.

Şüphelilerin bazılarının çevrelerinde 15 Temmuz darbe girişimini kast ederek, “Bu ne ki daha neler göreceksiniz” gibi konuşmalar yaptıkları ve bir çoğunun örgüt içinde atamaya tabi personel oldukları ve örgüt lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları tespit edildi. (DHA)