Bursa’da özel halk otobüsü şoförü 2 yolcu tarafından dövüldü

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü Kerem Tanas, 'Cama niye yüzükle vuruyorsun' diye uyardığı bir yolcu ve yanındaki kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Bursa’da merkez Nilüfer ilçesinde Üçevler ile Heykel arası yolcu taşıyan özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerem Tanas, aracıyla merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki durakta yolcu indirdiği sırada iddiaya göre, bir kişi otobüsün ön camına yüzüğüyle vurdu. Kapıyı açınca otobüse binen emekli polis olduğunu söyleyen yolcuya, ‘Neden yüzük ile cama vuruyorsunuz?’ diye soran Kerem Tanas, ‘Kapıyı açmıyorsunuz ki?’ cevabını veren yolcu ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Kerem Tanas, emekli polis olduğunu söyleyen yolcu ve başka bir yolcu tarafından dövüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından hastaneden dövüldüğüne ilişkin rapor alan Kerem Tanas, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tanas, yaptığı açıklamada kendisini döven kişilerin cezalandırılmasını istedi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini araştırıyor.

DHA