Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın merkez Kestel İlçesi Organize Sanayi Bölgesi´ndeki Hakyıldız Tekstil fabrikasında bu sabah patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi´nde (KOSAB) faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangının söndürülmesi için 8 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Büyüyen yangın, Hakyıldız Tekstil yanında bulunan ‘Canat Kuruyemiş Üretim Tesisleri’ne de sıçradı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bursa´nın bir çok noktasından görülen siyah dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)