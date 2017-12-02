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Bursa’da zincirleme kaza! 4 ölü, 10 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

03:512 Aralık 2017
Gündem
Bursa’da zincirleme kaza! 4 ölü, 10 yaralı
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sırılarında Bursa-Mudanya Karayolu İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

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Şehir merkezine doğru giden, işçileri taşıyan servis minibüsü ile iki otomobil, kaza yaptı.

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Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, servis minibüsü yan yattı.

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Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, servis minibüsünün altında kalan olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA

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