Bursasporlu futbolculara taraftarları saldırdı!

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Özlüce Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün arka kapıdan tesislere girişi sırasında yoğun tepki gösteren taraftarlar, yönetimi de istifaya davet etti.

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Özlüce Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün arka kapıdan tesislere girişi sırasında yoğun tepki gösteren taraftarlar, yönetimi de istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-beyazlı oyuncular, Özlüce Tesislerine döndüklerinde taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

Tesisler önünde toplanan yaklaşık 100 kadar Bursaspor taraftarı, takım otobüsünün tesise arka kapıdan girişi sırasında, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar, daha sonra olaysız şekilde tesislerden ayrıldı.

Öte yandan polis ekipleri de, herhangi bir olayın yaşanmaması için tedbir aldı. İHA