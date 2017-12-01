‘Bursla okuyan çocukların nasıl ticaret yapıyor?’

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce şu sorulara yanıt istedi:

1 – TOPU TACA ATMA, AÇIKLA

(Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı isimler için) Bursla okuyan çocuklar milyon dolarlık para transferlerini yapar hale nasıl geldiler? Yol yaptık, yol kenarına ağaç diktik diyerek topu taca atma, laf kalabalığı yapma. Bunu açıkla!

2 – MİLYONLARCA LİRALIK İŞ…

Bu insanlar belediye başkanı değilken de ticaretle uğraşıyor, milyonlarca liralık işler yapıyorlardı diyorsun da biz senin çocukları bursla okudular diye biliyorduk.

3 – SAHTE, TİCARET, YANLIŞ…

Önce resmi olarak yapılan ticaret dediler, sonra sahte dediler, sonra yine ticaret dediler, sonra para gitmedi geldi dediler. Nerede duracaksınız? Sahte mi? Yanlış mı? Ticaret mi? Geldi mi? Gitti mi?