Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: PYBS sınav sonucu nasıl öğrenilir? (MEB SONUÇ SORGULAMA)

PYBS sınav sonuçları bekleyişi dün 16:13 itibariyle sona erdi. PYBS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğretmenler ve veliler internete akın etti ve MEB sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol etmeye başladı. PYBS sonuçlarını henüz kontrol etmeyenler ise internet üzerinde PYBS hakkında aramalara devam ediyor. İşte MEB üzerinden PYBS sonuçları kontrol sistemi...

Bursluluk sınavında ter döken birçok öğrenci ve velisi sınav sonuçlarını heyecanla bekliyordu. MEB tarafından dün saat 16 sularında PYBS sonuçları açıklandı. PYBS sonuçlarını öğrenmek isteyen birçok kişi internete akın etti. Bursluluk sınavı sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekranda görünen güvenlik kodu sayesinde kontrol edebilirsiniz. PYBS sonuçları için ilgili link haberimizin devamında…

PYBS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Milli Eğitim Bakanlığı, PYBS sınavı sonuçlarını Twitter’dan duyurdu;

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandıhttps://t.co/TM3J1yfZH4 pic.twitter.com/jWWS2EG9Ex — MEB (@tcmeb) 18 Temmuz 2017

PYBS BURSLARI NE KADAR? ÖĞRENCİLERE KAÇ PARA VERİLECEK?

Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrencilere burslar 3 ayda yatırılır. Senede 4 kere yatırılan bursların ilki genelde Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında ilk yatırılan ayı takiben 3 ayda bir yatırılır. Bursların 475 TL olarak yatırılması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların PYBS sonuçları Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağı belli değil.

Yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.