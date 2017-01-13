Burun kırılan kavgadan yeni görüntüler

Yeni ortaya çıkan görüntülerde AKP'li Şahin'in Meclis Başkanlık Divanı kürsüsündeki bir cam su bardağını alarak CHP'lilerin üzerine fırlattığı bundan saniyeler sonra ise yüzüne yumruk yediği görülüyor.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde AKP'li Şahin'in Meclis Başkanlık Divanı kürsüsündeki bir cam su bardağını alarak CHP'lilerin üzerine fırlattığı bundan saniyeler sonra ise yüzüne yumruk yediği görülüyor.

Yeni anayasa gündemi ile ilgili Pazartesi gününden itibaren görüşmelerin yapıldığı TBMM Genel Kurulunun Çarşamba akşamki oturumunda olaylar çıkmış birçok vekil çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Kavgada AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in de burnu kırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

AKP’li Şahin’in burnunun kırıldığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şahin’in; kürsünün çevresindeki ‘meydan kavgasını’ bir süre Meclis Başkanlık Divanı kürsüsünün önünden izlediği ve daha sonra orada bulunan kristal bir su bardağını alarak kavga eden grubun üzerine doğru fırlattığı görülüyor.

Görüntülerde bardağın bir vekilin vücuduna isabet ettiği anlaşılıyor.

‘Bardak hamlesinden’ 4-5 saniye sonra ise CHP’li olduğu değerlendirilen bir vekilin Şahin’in yüzüne doğru yumruk attığı görülüyor.