Büşra’dan 11 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Niksar İlçesindeki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Büşra Erdoğan'dan 11 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Gültepe köyünde yaşayan Güllü- Atay Erdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan ve okulun Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümünde eğitimini sürdüren Büşra Erdoğan, 23 Aralık Cuma günü, ilçede yatılı kız öğrencilerinin kaldığı pansiyondan sabah saatlerinde çıkıp okula gitti. Okul sonrası tekrar pansiyona dönen Büşra Erdoğan, görevlilere, “Bakıma muhtaç kardeşim var, ailemin yanına gidip ona bakacağım” diyerek ayrıldı.

Fakat pazartesi ve salı günü okula gelmeyince görevliler ailesini aradı. Ailesi kızlarının eve gelmediğini belirtince, polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Yaklaşık 11 gündür kendisinden haber alınmayan liseli Büşra Erdoğan’ın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Niksar Belediyesi de sosyal medya hesabından genç kızın fotoğrafını yayınlayarak görenlerin polise bildirmesini istedi.