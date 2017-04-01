Büşranur’dan sonra bir intihar girişimi daha!

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 12 Mart pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma girerek intihar eden Büşranur Kalaycı'dan sonra, YGS'ye 3 dakikayla giremediği için bunalıma giren 21 yaşındaki B.Ç.'de bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 12 Mart pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma girerek intihar eden Büşranur Kalaycı'dan sonra, YGS'ye 3 dakikayla giremediği için bunalıma giren 21 yaşındaki B.Ç.'de bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, 21 yaşındaki B.Ç., bileklerini keserek intihara kalkıştı. Gencin anneannesi, B.Ç.’nin YGS’ye 3 dakikayla giremediği için bunalıma girdiğini söyledi.

Gümbet Mahallesi Oramiral Kemal Kayacan Sokak’taki evinde anneannesi M.K. ve annesi N.Ü. ile yaşayan B.Ç., bugün öğlende mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla odasına geçip bileklerini kesti. Annesi ve anneannesinin kanlar içinde bulup müdahale ettiği B.Ç. için eve sağlık ekipleri çağrıldı. Sinir krizi geçiren B.Ç. ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan ve durumu iyi olan B.Ç.’nin polise verdiği sözlü ifadesinde, “3 dakikayla hayatım bitti. Aylarca bu sınava hazırlanmıştım. Çok başarılı olacağıma inanıyordum. O günden beri kendime gelemiyorum. Yaşama heyecanımı yitirdim. Kimse yaptığım olaydan sorumlu değil. Sevdiklerimi üzdüğüm içinde üzgünüm” dediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anneanne M.K. ise, “Torunum 3 dakikayla sınavı kaçırdı. Çok iyi hazırlanmıştı, hayalleri vardı. Ancak okula vardığımızda uzun kuyruk nedeniyle 3 dakikayla sınava giremeyince perişan oldu. O günden beri evden dışarı adımını atmadı. Çok ikna etmeye çalıştık. Gelecek yıl yine girersin dedik. İngiltere’ye akrabasının yanına göndermeye çalıştık, kabul etmedi. İçine kapandı böyle bir delilik yapacağını söylüyordu. ‘Hayata küstüm yaşamak istemiyorum ben’ diyordu. Bugün de O’nu kanlar içinde gördük. Güçlükle müdahale edebildik. Hiçbir şey torunumun hayatından kıymetli değil. Gençlerimize yazık oluyor” dedi.